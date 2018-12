No les han dado ni agua

Este curso político terminará en una triple cita electoral. "No nos van a dar ni agua", se ponía la venda antes de la herida el presidente del PNV el 31 de agosto. Ahora que caminamos hacia el superdomingo se han confirmado sus presagios. Ayuntamiento de Vitoria, Diputación de Álava y Gobierno vasco, las tres principales instituciones en las que PNV y PSE no suman mayoría, acaban de prorrogar sus respectivos presupuestos para esquivar una derrota. Porque "una administración pública", aprendí en Sí ministro, "no tiene pérdidas ni ganancias. Mide su éxito por la cantidad de personal y por el presupuesto".

Contaba ayer en 'La Ventana Euskadi' Tontxu Rodríguez que en sus años de alcalde nunca aprobó un presupuesto en año preelectoral. No siempre es así, aunque, por si acaso, todo proyecto serio se proteja del barro de estas fechas. Miren cómo los partidos han hibernado el debate de autogobierno hasta junio.





Claro que es el riesgo que uno asume al gobernar en minoría. El tacticismo de todos colabora. Pero los partidos producen ellos mismos sus propias catástrofes. Y de lo que son, no son los otros lo que tienen la culpa.