Inquietud en la lucha por la memoria histórica de la Bahía de Cádiz

Falta el último paso, sólo el último paso. La Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica de Puerto Real reconoce su inquietud e intranquilidad ante el posible cambio de gobierno en Andalucía, toda vez que puede suponer un freno a la culminación del proyecto para la identificación de los restos de 185 personas que fueron fusiladas en una tapia del cementerio puertorrealeño por el bando franquista durante la Guerra Civil.

Eran sindicalistas, militantes de los partidos de la izquierda del momento, personas en definitiva que fueron asesinadas sólo por sus ideales políticos. Esas personas fueron enterradas en una fosa común en el cementerio de Puerto Real. Las familias de esos fusilados nunca supieron dónde estaban los restos de sus seres queridos, que no recibieron un enterramiento digno.

Así, tapada, silenciada, permaneció esta historia hasta que hace apenas unos años la Ley de Memoria Histórica rescató del olvido aquella historia. La Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica de Puerto Real indagó, propuso excavar la fosa común, y la Junta de Andalucía invirtió en ese proyecto. Ahora es la segunda mayor fosa común excavada en Andalucía con metodología científica y en el marco de la Ley de Memoria Histórica.

Los restos óseos de 185 personas fueron enviados en octubre de 2017 a un laboratorio de Granada para que fueran analizados, en lo que suponía el último eslabón de esa cadena que llevaría a la identificación de los restos y al rescate de la memoria de esas 185 personas. El convenio para ese último paso está aprobado y la cantidad que hace falta abonar, presupuestada. Sin embargo, el posible cambio de gobierno en Andalucía deja en el aire ahora la culminación de todo este proyecto, tal y como reconoce Javier Giráldez, el director general de Memoria Democrática de la Junta en funciones. “Estamos preocupados por lo que pueda venir en el futuro, pero el convenio está aprobado y presupuestado, y esperemos que esto que es tan importante para las familias no sufra ningún retroceso”, indica.

“La memoria nos da garantías de no repetición. Conocer, estudiar el pasado, repararlo para que no vuelva a ocurrir. Los planes de la ultraderecha son el negacionismo, el que aquello no ocurrió, y anular todas las iniciativas que no tienen otro fin que el enterramiento digno y la reparación de memoria de las víctimas. Todas las instituciones y administraciones, gobierne quien gobierne, tenemos un profundo deber de memoria”, apostilla Giráldez en declaraciones a Radio Cádiz.

Francisco Aragón, de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica de Puerto Real, reclama que se culmine el trabajo iniciado hace años. “En nuestro caso hay que llegar hasta el final. Qué menos que exigir que se termine”, apunta. Además, la intranquilidad es común a otras asociaciones de memoria histórica de la Bahía de Cádiz, que no esconden su preocupación. Pedro Pablo Santamaría es miembro de la Fundación por la Memoria Histórica de Rota y recalca que el temor de las asociaciones “no es infundado, porque el Gobierno del PP hizo un vaciado de contenido en memoria histórica”. “Tememos que la estrategia de un futuro gobierno PP-Ciudadanos en Andalucía sea parecida”, explica.

Por su parte, el presidente del Foro por la Memoria de El Puerto de Santa María, Rafael Gómez llama a PP y a Ciudadanos a que “piensen en la cantidad de heridas que hay aún abiertas. Cada vez que en un sitio hay una exhumación y aparecen los restos son heridas que se van cerrando”, señala.