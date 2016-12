Así suena la casa de Iván Ferreiro

Baño de restaurante japonés

En una primera escucha, el disco huele muy bien. Y en una segunda también. Pero no nos engañemos, en esta casa también hay mierda, lo que ocurre es que Ferreiro lo ha hecho tan bien que el siguiente en entrar al baño, ni se da cuenta: “Es que un baño limpio lo es todo. Es un baño de restaurante japonés. Yo no quería evitar la mierda en el disco, creo que es muy necesario que se hable de las cosas malas y creo que para poder hablar de la felicidad es necesario hablar de cuando no eres feliz”. Por eso, Ferreiro no se fía mucho de la gente que sólo es feliz.