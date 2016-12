De fortunas, infortunios y desmemorias

Hay que hacer algo para que este 2013 acabe lo antes posible. Hay que hacer algo porque hoy falta exactamente un mes para la Navidad, pero si fuera posible acelerar el tiempo y que estuviéramos ya en esos días, en las postrimerías del año para pasar página, de verdad que sería un regalo. Porque ya no nos puede pasar nada más.

El percance que ha dejado hoy en tierra al príncipe Felipe cuando se disponía a volar a Brasil con decenas de empresarios que ya le esperaban en aquel país, eso ya sinceramente es para pensar en brujas. Y para todo tipo de ironías con la marca España: que si despega, que si no despega, que si tiene el motor gripado...y de ironías también con la familia real. Resumiendo: otro fiasco, que en circunstancias normales no pasaría de simple incidente pero que en la actual coyuntura adquiere categoría superior.

Claro que al final esto es un caso de mala suerte, coartada que no vale para otros tres nombres propios que hoy también son noticia: Carlos Fabra, condenado por delito fiscal. Aquí incluso parece al revés: había tenido suerte hasta ahora, pero ya se le ha terminado. Tampoco es mala suerte que Pedro Solbes fuera ministro de Economía con Zapatero. Él lo aceptó en su momento, por dos veces, pero como esta mañana estuvo en la SER y lleva días ya atizándole a quien fuera su jefe, uno se pregunta: ¿esto no será como el síndrome de los periodistas de Canal 9? Tanto tiempo callados y ahora de repente, garrotazo y tentetieso. ¿Será en su caso para vender libros? ¿O tal vez una súbita recuperación de la memoria? No sabemos...

Y el tercer nombre propio en realidad serían dos: el de una ministra y el de un exconsejero de Sanidad. ¿No había nadie más?