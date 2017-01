La última locura de Arcade Fire

No hay muchas bandas de rock que hayan cuidado tanto la imagen como Arcade Fire, un grupo que siempre ha apostado por la innovación en sus vídeos musicales. Tanto en proyectos de vanguardia con vídeos interactivos o ilustrados sobre tu propia ciudad de ‘We used to wait’ como en actuaciones crudas y sin artificios como las que grabaron con Vincent Moon al inicio de su carrera.

‘The Reflekor Tapes’ es su nueva apuesta audiovisual, un documental que mezcla, según ellos mismos explican, música, arte e historias personales. Un retrato del viaje musical que supuso la grabación de su último álbum de estudio, un disco complejo en el que el grupo consiguió plasmar sus inquietudes y universos. Un álbum que supuso la consagración comercial de Arcade Fire llegando al número 1 de ventas al poco de llegar a las tiendas y que es uno de sus proyectos más complejos y ambiciosos.

La cinta, dirigida por el galardonado Kahlil Joseph, sigue al grupo durante la gestación del disco, durante su grabación y desde su puesta en escena desde un concierto en el carnaval de Haití y su mediática presentación en Los Ángeles. Un proyecto ambicioso que aspira a revolucionar el género musical mostrando la gestación de un disco de éxito desde una perspectiva diferente y las actuaciones que aquella gira de un modo único. Un trabajo que aspira algo más, una experiencia musical, un viaje en compañía de una de las bandas más en forma sobre un escenario.

Para acompañar el estreno de este primer tráiler el director Kahlil Joseph ha rodado un videoclip especial de ‘Porno’, una de las canciones de ‘Reflekor’

