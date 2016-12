¿La falda discrimina?

¿Puede una niña de cinco años decidir si quiere o no llevar falda al colegio? "No. Seamos realistas. A esa edad no tienen capacidad para decidir. La responsabilidad es de los padres y de los centros escolares". Inés Herreros pertenece a la la Unión Progresista de Fiscales y es miembro de la Asociación Gafas Lilas Contra las Violencias Machistas. "La falda tiene una incidencia directa, por ejemplo, en el juego. En cómo juegan las niñas y cómo juegan los niños. Las niñas tienen que decidir entre hacer el pino o enseñar la ropa interior. Deben decidir entre jugar al fútbol y otro tipo de actividades o ponerlas en práctica y enseñar su ropa interior".

La connotación negativa de la falda

El origen de la falda se remonta casi al principio de los tiempos. Concebida en un primer momento para que el ser humano pudiera cubrirse del frío, su utilización no se ceñía exclusivamente a la mujer. De hecho, el género masculino de distintas civilizaciones la utilizó durante siglos. "En la actualidad es una prenda con una connotación negativa. Les enseña a las niñas a cómo no tienen que moverse. Saben que si la llevan están limitadas en sus movimientos e incluso llega a determinar cómo tienen que ser como personas", afirma Inés. Para las asociaciones que defienden que la falda no sea una prenda obligatoria por no haber alternativa, el uso de esta prenda lleva parejo una conducta de 'señorita', "las señoritas cierran las piernas, las señoritas se comportan bien, no son activas, dan buena imagen. Esto se está representando con las faldas. Las faldas y los pantalones diferencian entre niños y niñas, incluso ellos (los niños) están creciendo con esa visión con la creencia de que su uso se identifica con determinados roles de la mujer dentro de nuestra sociedad. Lo que visibiliza es una sistemática discriminación y una vulneración constante de la igualdad de las niñas en los centros escolares. No se está respetando el marco legal", destaca Inés.

EL MARCO LEGAL -ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. -ARTÍCULO 27 DE LA CONSTITUCIÓN 1.Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza. 2.La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. 3.Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. 4.La enseñanza básica es obligatoria y gratuita. 5.Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación, mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes. 6.Se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros docentes, dentro del respeto a los principios constitucionales. Los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán en el control y gestión de todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos, en los términos que la ley establezca. 7.Los poderes públicos inspeccionarán y homologarán el sistema educativo para garantizar el cumplimiento de las leyes. 8.Los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos que la ley establezca. 9.Se reconoce la autonomía de las Universidades, en los términos que la ley establezca.

"La igualdad no es negociable"

En España ningún centro escolar (privado, concertado o público) puede obligar a llevar falda. "No pueden disponer del Derecho a la Igualdad. No es una condición negociable. Las niñas y los niños no pueden ser diferenciados por razón de sexo, por tener vagina o pene para que determine cuál es la prenda que deben llevar". Para esta jurista especialista en violencia de género y que, durante varios años ha sido fiscal de menores, existen trampas en los centros escolares. En un colegio donde el cien por cien de las niñas van en falda y el cien por cien van en pantalón se está produciendo una discriminación de hecho. Según Inés, esto es una trampa. "Si comparamos con aquellos colegios donde no es obligatorio llevar uniforme vemos que el cien por cien de las niñas van a en pantalón. Si observamos los parques vemos que las niñas eligen pantalón. No sirve la libertad formal, estamos obligando a niñas pequeñas a ponerse el sistema en la espalda y afirmar rotundamente que quieren llevar pantalón para poder jugar. Esto es algo que deben solucionar los adultos".

"Existe una Ley de Educación que habla de educar en igualdad. Estamos mandando un mensaje erróneo. Las niñas son iguales desde la falda, es decir existe ya una desigualdad. Es más honesto explicarles que no se les está educando en igualdad y pedirles incluso que ayuden para que los adultos puedan resolver este asunto".

QUÉ DICE LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN Artículo 1: "el sistema educativo español, configurado de acuerdo con los valores de la Constitución (…) se inspira en la igualdad de derechos y oportunidades que ayuden a superar cualquier discriminación y en la transmisión y puesta en práctica de valores que como la igualdad, ayuden a superar cualquier tipo de discriminación". El artículo 2 del mismo cuerpo legal, sostiene que el sistema educativo español se orientará para la consecución de la educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales, en la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres y en la igualdad de trato". En muchos más artículos se hace referencia a la igualdad en todas sus formas, llegándose a precisar como uno de los objetivos de la educación, en el artículo 23, que se rechazan los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres.

Sensibilizar a los padres

En Gafas Lilas conocen casos de padres que han intentado hacer presión con otros padres y las respuestas han sido sorprendentes "es que el colegio no dispone de pantalones para niñas, es que mi hija no va mona. Es necesario concienciar a las madres y a los padres, porque la revolución del pantalón no ha llegado a los colegios. De hecho desde las AMPAS hablan de tradición, de porqué no van a usar falda las niñas si siempre se ha hecho, que las niñas están más monas. Todo esto visibiliza que la revolución del pantalón no ha llegado a muchos centros escolares. Incluso madres que desde su propio pantalón justifican que su hija lleve falda como parte del uniforme escolar", asegura Inés. Existe una sentencia del Tribunal Supremo del año 2011 en la que se dice que cualquier empresa que obligue a las mujeres a llevar falda mientras que ellos pueden llevar pantalón vulnera el Derecho Fundamental de Igualdad y las está discriminando por razón de sexo. "Lo que tenemos resuelto para los adultos no lo tenemos para nuestras hijas". "La sociedad patriarcal que tenemos no está dispuesta a ceder. Las propias instituciones deben concienciar, recordar a los Consejos Escolares, a los directores y directoras de colegios y a los padres que estamos discriminando a las niñas al obligarlas de forma indirecta a llevar falda", argumenta Inés.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO 19 DE ABRIL DE 2011 Del orden social. Consideró que vulneraba el artículo 14 de la Constitución Española, y suponía una discriminación para las mujeres, que en el ámbito laboral, y en el seno de las empresas, se les obligase, en la uniformidad, a llevar falda, mientras que sus compañeros hombres podían llevar pantalones.

La solución, el uniforme único

"Pensamos que el camino es largo y no siempre caminamos hacia adelante. Se está produciendo un retroceso, como se recoge en las memorias de las fiscalías, en cuanto a las violencia de género dentro de los centros escolares. Nos estamos encontrando roles machistas muy machistas. Creemos que la mejor solución es el uniforme único, el pantalón único". En definitiva que los niños se puedan relacionar con libertad plena, una libertad que sea elegida verdaremente por ellos, por los niños y que crezcan aprendiendo que hombres y mujeres son iguales, también en la niñez, y no crezcan observando roles predeterminados por razón de sexo.

