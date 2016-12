Fassbender: ''La educación es la clave para cambiar el mundo"

El cine contó en la novela y el teatro la basa para contar sus historias, configurando un nuevo lenguaje y una nueva narrativa. La novedad de los videojuegos fue la posibilidad de interacción entre historia y espectador. Algo de lo que el cine de acción ha buscado beneficiarse con resultado irregular desde Super Mario Bros, a Lara Croft pasando por Resident Evil.

¿Qué aporta esta nueva adaptación de la serie de videojuegos Assasin's Creed ? Que, aun siendo una película de acción y aventuras, la cinta tiene buenas interpretaciones y una profundidad narrativa de la que normalmente adolecen las películas de este género, además de una buena recreación histórica.

El videojuego trasladaba a los jugadores a las cruzadas, imaginando una lucha durante siglos entre templarios y asesinos. La historia de la película es nueva, con un personaje inédito, interpretado por Michael Fassbender. Es un criminal encarcelado que recibe una segunda oportunidad de una empresa de tecnología dirigida por Jeremy Irons y Marion Cotillard, una tapadera de los templarios.

Acostumbrados a que en el cine de Hollywood los buenos sean los cristianos y los malos los musulmanes. En Assasin's Creed se altera el orden, los buenos son violentos , pero tratan de liberar al mundo de la intransigencia religiosa. Para Fassbender la novedad de esta cinta es que no divide el mundo entre buenos y malos.

"Me gusta formar parte de historias provocadoras que hagan pensar, debatir y discutir a la gente. ¿Cuáles son las respuestas? Ni idea. Pero este es un mundo ambiguo moralmente y para películas de este tipo no es lo normal, porque en esta Lo usual es que esté claro quiénes son los buenos y los malos. Pero lo que tenemos aquí no es así",