Rosario Silva, la juez española del Tribunal de Justicia Europeo

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea lo podríamos definir como un gran juzgado con sede en Luxemburgo compuesto por 28 jueces de los países que forman la Unión Europea que imparten justicia en asuntos en los que los juzgados nacionales no tienen clara la legislación. En representación de España está la magistrada Rosario Silva a quien hemos pedido que explique a la SER la función de este tribunal. "El Tribunal de Justicia de la Unión Europea es el órgano jurisdicional encargado de que se respete el derecho tanto en los estados miembros como a los particulares a los que se aplica el derecho de la unión", apunta a la Cadena SER.

Ustedes podrán pensar... 'Bueno… lo que decida este organismo me queda un poco lejos'. Pues no. De hecho, dos de sus recientes sentencias afectan directamente a los trabajadores temporales de la sanidad madrileña, extrapolables al resto de España, y ha equiparado las indemnizaciones por despido de los temporales a las que reciben los indefinidos. "El juez nacional planteó la cuestión al Tribunal de Justicia y nos preguntó como debía interpretarse la norma en el derecho de la Unión. Este tribunal le dió la norma y el juez nacional interpretó la ley de acuerdo con esa norma", sostiene.

Porque deben saber ustedes que sus decisiones son vinculante. Sí, de obligado cumplimiento. La juez Rosario Silva es así de contundente: "Por supuesto que son de obligado cumplimiento para todo el mundo. Las instituciones, para los estados miembros incluidos los órganos jurisdicionales vinculan al juez nacional que la ha planteado y cualquier otro órgano jurisdicional que tenga que aplicar la norma".

Y no. Los ciudadanos no podemos recurrir a este tribunal. Lo hacen los juzgados o los jueces cuando tienen duda de algo en concreto o los abogados que nos representan. El Tribunal de Justicia Europeo no tiene costas judiciales, pero un procedimiento allí puede llegar a costar miles de euros, porque los abogados especializados en la legislación Europea se cotizan al alza. "Este tribunal no cobra costas judiciales, lo que cuesta un caso aquí debe ir en consonancia con lo que cobren los abogados defensores que traen el asunto hasta este alto tribunal". La magistrada española aunque es nombrada por nuestro Gobierno, no le rinde cuentas al ejecutivo nacional.

