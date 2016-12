LA SCRIPT MATINAL | ¿Y si hablamos de la muerte en Navidad?

¡Escucha La Script!

De Love Actually a Qué bello es vivir de Frank Capra, las películas moñas de cada Navidad tienen este año una competidora que les puede ganar por goleada. Belleza oculta, la nueva película que protagoniza Will Smith, no logra pasar de una buena propuesta y un gran reparto y despliega ñoñería de principio a fin.

Para los que no perdonen el género de acción ni en Navidad, Michael Fassbender y Marion Cotillard vienen al rescate con Assasin's Creed, adaptación del videojuego con un reparto español: Javier Gutiérrez, Carlos Bardem y Hovik Keuchkerian. ¿Qué propone la cinta de Justin Kurzel? La Inquisición española en todo su auge y una reflexión sobre el racismo que nos viene muy bien en estos tiempos de odio a los refugiados.

¿Qué sería de unas vacaciones de Navidad sin película de animación? De las princesas Disney pasamos a ¡Canta! una película sobre el mundo del teatro y del espectáculo de la misma compañía que Gru y Los Minions, con Concha Velasco y Paco León en el doblaje en castellano.

La intensidad no está reñida con la Navidad. La directora francesa Anne Fontaine dirige Las inocentes, una cinta basada en una historia real que conmocionó a Polonia en los años 40. La violación a un grupo de monjas polacas por parte de los soldados soviéticos. Una atrocidad que se ha reproducido y se reproduce en cada conflicto armado.

En televisión, recomendamos algunas series que pueden en familia esta Navidad. Como en La Script creemos que todos los modelos de familia valen, incluso las no familias, proponemos series tan dispares como la monárquica Victoria, nuevo estreno de Movistar Plus, la cinta de ciencia ficción que acaba de sacar Netflix, The OA, o un thriller israelí sobre la ocupación de Israel en Palestina, Fauda. Y, por supuesto, Transparent, para que la intransigencia familiar no acabe con nadie estas navidades.

