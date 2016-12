¿Necesitan ciegos y sordos permiso médico para casarse?

Una petición en change.org ha destapado una monumental chapuza legislativa. Una modificación del Código Civil, aprobada en 2015 y que entrará en vigor en julio de 2017, que exige a personas con “deficiencia sensorial”, ciegos y sordos, para entendernos, un certificado médico para poder casarse. La ONCE y el CERMI, (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad) han manifestado también su protesta ante una norma que consideran inconstitucional. Ante el clamor, el PSOE presentará una proposición de ley para corregirla y el ministro de Justicia ha anunciado una instrucción para que no se aplique si es que antes no se corrige.

En resumen, una barbaridad que estamos a tiempo de corregir. Pero esa no es la polémica. La polémica es cómo una reforma tan burda pudo llegar al BOE. Cómo pudo ocurrírsele a alguien, cómo el Ministerio y el Gobierno dieron el visto bueno al proyecto y cómo el parlamento aprobó la ley, por qué a nadie de los que escribieron, corrigieron, debatieron y aprobaron la reforma le pareció extraño, por qué las organizaciones que ahora protestan no levantaron entonces la voz y por qué los medios de comunicación no lo detectamos y lo contamos con grandes titulares. Pues porque nos la colaron en una las disposiciones finales de la Ley de Jurisdicción Voluntaria. Una ley que yo revisaría, por si acaso hay más barbaridades.

Comentarios