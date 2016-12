Si compartes lotería tienes que tener en cuenta algunos consejos jurídicos

¿Quién no lleva Lotería del Sorteo de Navidad compartida? Con su grupo de amigos, con sus compañeros de trabajo o con la familia. Lo normal es que compartamos, al menos tres de cada cuatro españoles lo hace para el sorte del Gordo. A falta de un día para el sorteo, ¿le han dado ya las participaciones, o le han enviado una foto del décimo compartido por WhatsApp? Si no es así, le recomendamos que lo pida. Este es uno de los consejos que ha dado la abogada Àngels Casanovas este miércoles en La Ventana. Conviene tenerlos en cuenta para evitar malentendidos y tentaciones porque más de uno ha terminado en los tribunales.

1. Lo primero sería tener un justificante o una acreditación de haber pagado tu parte del décimo.

El problema viene cuando no se ha abonado el importe por anticipado. "El primer incumplidor sería quien reclama la parte correspondiente del premio. Si no has pagado, al menos sería bueno ante un juez, tener un testigo, que acreditara que tenías voluntad de pagarlo."

2. Vale con una simple foto de Whatsapp para acreditar que compartes el décimo.

Cualquier tipo de documento que acredite que has participado en la compra del número, como una foto, un correo electrónico o un mensaje que lo documente. "Pero sobre todo habría que hacer constar el número de participantes, la proporción que le corresponde a cada uno. Y si lo firman cada uno de ellos mucho mejor".

3. No merece la pena reclamar si el premio es una pequeña cuantía.

"Cuando el premio es grande, cuando es de Lotería, tanto de Navidad como Primitiva, como el Euromillones, resulta económico acudir a los tribunales". Otra cosa es reclamar un premio pequeño, porque al final cuestan más los honorarios del abogado que el premio, si el juez llega a fallar a tu favor.

4. Si finalmente no queda otra que litigar, la vía penal es la más eficaz.

Puede ir también por la vía civil, pero "la vía penal es la más eficaz y la que conlleva las penas más duras por un delito de apropiación indebida". Si el premio o la suma negada que le corresponde como copartícipe es de 400 euros o más podría conllevar una pena de entre seis meses a tres años, dependiendo de las circunstancias y de la cantidad de lo defraudado. Si es menor a 400 euros, una multa.



