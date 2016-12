Hipotecas y loterías

Mi padre apuntaba los números de la lotería, no los compraba, porque no había dinero, pagaba una larguísima hipoteca. La lotería y la hipoteca fueron las palabras que con más frecuencia escuché en la infancia, y ha pasado más de medio siglo y esas siguen siendo las palabras que más se escuchan en este país. La hipoteca te ahoga y la lotería te da esperanza. Luego pasa lo que suele suceder y la lotería pasa de largo, y se queda la hipoteca. Mi padre no compraba números, pero se alegraba de que no tocaran aquellos que apuntaba. Ese era su premio. Ahora hipoteca y lotería coinciden por una sentencia contra los bancos. Esas dos palabras siempre se están persiguiendo porque viven juntas, como la desgracia y la suerte.

