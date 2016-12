Negociación y posverdad: dos caras de la política contemporánea

Escucha la entrevista a Alberto Bustos:

La legislatura de la negociación

Dos términos han marcado la política nacional e internacional a lo largo de este 2016. En España, quizá la palabra que ha comenzado a imponerse en la lógica parlamentaria desde la convocatoria electoral del pasado 20-D ha sido 'negociación'. La pérdida de la mayoría absoluta del PP, las repeticiones electorales y la necesidad de pactos para sacar adelante la legislatura ha abierto una nueva etapa política. El propio portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, habla en los Consejos de Ministros de mano tendida y de la legislatura del diálogo. ¿Existía el término negociación en la política española antes del 20-D?

Para Alberto Bustos, profesor de didáctica de la lengua en la Universidad de Extremadura, basta con realizar una búsqueda en la red de cualquier medio de comunicación. "He hecho una búsqueda en la web de Cadena SER para la primera quincena de diciembre de 2014 y para este año y los resultados no tienen nada que ver. En 2014 aparecen cuatro resultados. Uno de fútbol, dos de economía y el que hay de política dice que el PP y el PSOE no van a negociar ciertos nombramientos. Nos vamos a este año 2016. Hay cerca de 200 resultados", apunta este profesor, que insiste en la idea del cambio de paradigma político en España como vehículo para la introducción del término negociación en el vocabulario político.

"En 2014 la palabra negociación no aparecía en el vocabulario de los españoles. Ahora se ha empezado a negociar todo, presupuestos, la construcción de hospitales, financiación autonómica... Estamos en un momento político con un nuevo lenguaje. En la legislatura anterior había mayoría absoluta del PP en el Gobierno, en muchas autonomías, y en una en ayuntamientos. No había necesidad de pactar ni de negociar nada", sentencia.

El retorno de la posverdad a la política

El segundo término es 'posverdad', elegido por Oxford como palabra del año. ¿Qué es la posverdad? "Esta política de la posverdad es una estrategia de la comunicación manipuladora que apela a los sentimientos y a las creencias y trata de dejar de lado la razón. Es una política en la que la verdad ha dejado de ser importante y se caracteriza porque se repite machaconamente un ideario", explica Bustos, que insiste en que este término, de moda ahora tras el 'Brexit' y sobre todo tras la victoria de Donald Trump, no es nuevo. Esta práctica ya se utilizaba en las décadas de 1930 y 1940.

"Hay un ejemplo muy claro que es Hitler, que en esa obra infame, el Mein Kampf, se refiere a la técnica de la gran mentira como táctica de manipulación. Lo que viene a decir es que son más eficaces para manipular las mentiras gordas que las pequeñas. ¿Cómo es posible? La gente corriente utiliza mentiras pequeñitas, no está acostumbrada a utilizar mentiras de gran calibre. Cuando oye una mentira muy gorda lo que piensa es que algo tendrá de verdad, ya que sino esa persona no se atrevería a pronunciarlo. No entra en la cabeza de una persona corriente que alguien mienta con ese descaro. Dice que es más fácil pervertir los sentimientos de las personas que convencerlas para que actúen como si fueran malas de forma deliberada", apunta Bustos, intentando explicar el motivo de la fuerza con la que han calado de nuevo en 2016 los discursos populistas. ¿Es posible combatir este tipo de discurso?

"Es importante tener claro pensar que no se pueden combatir los mensajes de la posverdad sacando a la luz las mentiras que están subyaciendo ahí. Eso lo vio claro George Lakoff y lo dijo muy claro en el libro 'No pienses en un elefante'. Decía que la única posibilidad de luchar contra esta estrategia de comunicación no es ir desmintiendo mentiras una por una, sino construir un discurso alternativo, un modelo diferente, de sociedad, de política, basado en la razón y que sea coherente", sentencia.

