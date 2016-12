Seguramente estos últimos días han visto, en más de una ocasión, fotografías del PP y PSOE negociando o sellando pactos, el más reciente ayer mismo, sobre la prohibición de cortar la luz a las familias vulnerables, medida que por cierto todavía va a tardar tres meses en desarrollarse, cuando el invierno haya acabado. Eso sí, nos quedó la foto del ministro Álvaro Nadal y del portavoz socialista Antonio Hernando, dándose la mano para certificar el acuerdo.

Ciudadanos acabó por sumarse, no sin manifestar cierto malestar por no haber estado incluido desde el principio y Podemos no se sumó porque dice que no se suma a los chanchullos. Y esto que les acabo de decir sintetiza el punto político en el que nos encontramos en el arranque de esta legislatura.

El PP ninguneando a Ciudadanos y abriendo los brazos al PSOE, además con iniciativas como la de la pobreza energética que no está en su ideario. El PSOE dejándose abrazar para seguir apareciendo como líder de la oposición, y entre los dos restableciendo su normalidad con el mensaje de que son ellos dos, PP y PSOE, los que siguen haciendo funcionar este país.

Y Podemos, sumido en sus debates orgánicos y perdiendo el compás. Llevan días dando titulares por una votación sobre cómo tiene que hacerse otra votación.

En definitiva, el PP y sobre todo Mariano Rajoy empieza a tener la legislatura que deseaba, sin mayoría absoluta, pero más cómoda de lo que se podía imaginar y poniendo en orden, en su orden, las cosas. Todo esto sin moverse, sin despeinarse.

