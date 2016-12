Dicen casi todas las informaciones que la sentencia dictada ayer por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre las llamadas cláusulas suelo en miles de hipotecas españolas le costará a la banca entre 3.500 y 4.000 millones de euros. Es una manera de verlo, pero muy poco esclarecedora porque costar, costar, lo que se dice costar, no le va a costar nada a la banca. Se trata de que las entidades devuelvan un dinero que cobraron cuando no debían.

Es decir que no van a pagar el precio de ninguna cosa sino que van a restituir a unas personas algo que esas personas ya tenían. En fin, cosas del lenguaje. El asunto de las cláusulas suelo en hipotecas se viene desarrollando por episodios, paso a paso. El Tribunal Europeo primero dictaminó que eran cláusulas abusivas, sin más, y que debía devolverse el dinero cobrado en exceso. El Tribunal Supremo español lo interpretó a su manera: eran abusivas las firmadas a partir de 2013, pero no las anteriores. Vuelta a Luxemburgo. No, dice el tribunal europeo, lo son todas.

De lo que se trata es de restablecer la situación en la que se encontraría el consumidor de no haber existido dicha cláusula y si se pone una limitación en el tiempo la protección a los consumidores no sería suficiente ni completa. Punto. El tribunal de Luxemburgo lo explica muy bien: se trata de devolver, restituir, retornar o reembolsar, no del gasto que se hace para la obtención de un servicio.

