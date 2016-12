Ocio y dinero

La vida en una mina secreta de bitcoins

Este nuevo capítulo de La realidad definitiva nos adentra en una mina de bitcoins situada al noroeste de china. Este conjunto de decenas ordenadores produce cada día el equivalente a un millón de euros pero en moneda virtual.

Una relación económica que a día de hoy no cuenta con el respaldo de ningún gobierno y que no requiere de intermediarios, las criptomonedas no se pueden falsificar y garantiza la privacidad del propietario del dinero.

El pinball: de ilegal a obsesión

Visitamos Chicago para conocer al que algunos consideran el salvador de las máquinas de pinball en un país que llegó a prohibirlas en la década de los 50 del siglo pasado.

La ciudad acoge una de las ferias de pinball más importantes del país donde hay seminarios con fabricantes, diseñadores y jugadores, concursos con premios de 10 mil dólares y se reúnen algunas de las viejas glorias del pinball como Walter Day o Roger Sharp.

El dinero falso de Lima

Y nos manchamos las manos con la tinta y la cola de los falsificadores de dólares en Perú, uno de los mayores mercados de dinero falso. La falsificación de billetes es un próspero negocio para las redes dedicadas a esta actividad ilegal. En 2015, en BCE retiró de la circulación casi 900 mil billetes de euros falsos.

