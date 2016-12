"Desde que te quedas embarazado eres patrimonio público de la humanidad"

El periodista Carles Capdevila necesita poca presentación. Con su sección Guía de Padres junto a Rocío Ramos-Paul en Hoy por hoy con Gemma Nierga se ha convertido en una voz conocida por todos los oyentes con sus consejos para abordar la paternidad. Experiencia le sobra, porque cuatro hijos enseñan mucho. Y por ello ha escrito numerosos libros sobre la materia. Este jueves ha estado en La Ventana para presentar dos de ellos, la reedición de Parir con amor y Educar mejor. Once conversaciones para acompañar a familias y maestros.

El libro Parir con amor es un retrato humorístico de cuando una pareja decide tener hijos, del embarazo, del parto y de los primeros años del bebé. Lo escribió hace ya diecisiete años, cuando sólo hacía cuatro que se había convertido en padre. "Es como un rescate para los embarazados hasta el primer año del bebé. Y un retrato de lo patético que es el hombre durante ese periodo buscando cuál es su papel", ha explicado Capdevila.

Once conversaciones para acompañar a familias y maestrosreúne en once charlas con expertos que tienen trayectorias muy distintas. El libro quiere acompañar a las familias y a los maestros a educar con convicción y optimismo. A lo largo de todas las conversaciones hay algunos temas recurrentes, como el cansancio de los padres, la desmotivación de los maestros o la pérdida de ganas de aprender de los chavales cuando llegan a Secundaria. "He entrevistado a expertos que me gustan mucho. Me he sentido como un director de casting", ha desvelado el periodista.

Entre las voces entendidas en la materia destacan nombres como el filósofo José Antonio Marina, la maestra y escritora Eva Bach o la psicóloga Carme Thió, que, según ha reconocido el propio Capdevila, fue un gran apoyo para él : "Cuando estaba desbordado con los dos primeros me ayudó muchísimo. Me relajé tanto que doblamos la descendencia. Ella tuvo la culpa, siempre se lo digo".

Educa como puedas

Educa como puedas es una serie de monólogos de Carles Capdevila de la plataforma Podium Podcast: "Pensé que un podcast sobre crianza y educación podía ser interesante porque los padres estamos muy apurados y es algo que se puede escuchar mientras hacemos deporte, planchamos, cocinamos, etc.". A través del humor el periodista reflexiona sobre la paternidad y sus efectos secundarios en esta serie sonora que ha tenido un gran éxito entre el público. Prueba de ello es que ha sido distinguida por Itunes como el Mejor podcast de Eduacación-Humor.

