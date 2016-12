Juan Muñoz Tortosa

“La estadística no miente: España es un país en el que los ancianos se van adueñando del censo. En una buena vejez, solemos pensar, influyen una buena pensión, la alimentación, la autoestima... ¿Cuántos ancianos viven bajo ese paraguas? Siéntate en un banco junto a una persona mayor. Pregúntale que es lo que más le duele, al margen de la artrosis. Te dirá que la soledad. Quizás esa persona ha salido de casa muy pronto porque allí estorba. Y tal vez reciba malos tratos, pero no lo confesará por pudor. Como no confesará que su familia le esquilma la cartilla de ahorros. Nuestro entrevistado sabe historias que no ha recogido en bancos de calles y parques sino como experto en la problemática de la vejez.” (José Martí Gómez)

Los especialistas lo denominan “edadismo”: tratar a la persona mayor en función de unos estereotipos negativos. Es una especie de acoso permanente que muchas sociedades practican con sus ancianos. Según las encuestas más del 36% de los españoles los ve como seres que no pueden valerse por sí mismos y necesitan cuidados, solo el 6% los percibe como personas activas que disfrutan de la vida.

