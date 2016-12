Rafa Panadero nos trae algunas canciones que nacieron en la década mágica (¿mágica?) y que se inspiraron en la actualidad de aquellos días: "I don ´t like Mondays" (The Boomtown Rats), "The video killed the radio star" (The Buggles) y "Do they know it´s Christmas?" (Band Aid 30).

Comentarios