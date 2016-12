Manu Carreño: lo que James debería dejar de pensar ya

Han pasado cinco días desde que James Rodríguez dijera "tengo que pensar si sigo en el Real Madrid". Fue el domingo por la mañana, después de que su equipo ganase el Mundial de clubes. CInco días después, James no tiene ofertas, así que mucho me que temo que en lugar de pensar si salir del Madrid o no, lo que debería empezar a pensar es cómo convencer a Zidane para jugar.

James está en una encrucijada, una estrella del fútbol mundial venida a menos, suplente de suplentes en el Real Madrid. Y un entrenador que tiene muy claro que hoy por hoy no tiene cabida en su equipo. Así que el Real Madrid tiene un problema y tiene que solucionarlo, porque cada minuto que pasa, cada partido que pasa sin que James juegue vale bastante menos de lo que costó, que fueron 80 millones de euros.

Es un problema que debe solucionar el Real Madrid y no mirar hacia otro lado. Pero aunque a Florentino le gustaría que James, una estrella por la que él pagó ese dinero, jugase en el campo, respeta a Zidane como nunca había respetado antes a otros entrenadores.

Y si Zidane dice que no juega, no va a jugar. James está en una encrucijada, qué hacer de aquí al verano que viene. ¿Convencer a Zidane para jugar o ir pensando en hacer las maletas para ir a un equipo de segunda fila. Veremos a ver qué ocurre.

Con esta opinión se refería Manu Carreño al caso James tanto en 'El Larguero' como en su columna diaria en 'Hoy por Hoy'.

¿Hay que vender a James?

El futuro de James Rodríguez promete ser el culebrón del Real Madrid en este mercado de invierno. Las palabras del colombiano tras la final del Mundialito en la que sembraba muchas duras sobre si su futuro seguiría en el Real Madrid han traído mucha cola.

Es por ello que en 'El Larguero' hemos debatido sobre si el Real Madrid debe vender al centrocampista cafetero. Mario Torrejón y Antón Meana consideran que James tiene futuro todavía en el Real Madrid.

Por contra, Jesús Gallego y Jordi Martí piensan firmemente que el jugador ya ha agotado sus oportunidades en el Real Madrid y que lo mejor que podría hacer Florentino Pérez sería vender a James, un jugador por el que pagó 80 millones de euros en el verano de 2014.

Paco Jémez zanja la polémica

Paco Jémez empieza a acostumbrarse a la vida en México semanas después de su llegada para hacerse cargo del Cruz Azul. Atiende a los micrófonos de 'El Larguero' en un día que ha pasado "mirando pisos" para dejar ya el hotel en el que se aloja y confiesa que lo que más le está costando de su adaptación al país es el picante de la comida. "Aquí echan picante por kilos", afirma.

Hemos aprovechado la ocasión para conversar con él sobre algunas de las polémicas que ha vivido en su estancia en México. Una de ellas fue una discusión con un periodista que le recriminó que no tuviera un espíritu tan ganador como el que el equipo, a su juicio, merece. "Aquí hay seis veces más prensa que en España", asegura.

Jémez ha quitado hierro al asunto, pero no lo ha hecho respecto a los comentarios que ha recibido su hija menor de edad en una red social. "Te toca aguantar muchas cosas, pero hasta cierto punto", ha señalado antes de invitar a todos los que se meten con su hija a que se metan con él.

