Los chinos no celebran la noche de Reyes

Luego nos quejamos de que no haya buena asistencia a los estadios. Pero si parece que lo hacen a propósito para que no vaya nadie. ¡Ah, claro! Pero luego llega la Liga de Fútbol Profesional, te exige que llegues a un mínimo de aficionados en el estadio a riesgo de sufrir una multa económica en el caso de no cumplir.

Fútbol el viernes, a las nueve menos cuarto. Un horario fantástico. El sábado, cuatro horarios. El domingo, cinco y otro partido para el lunes. Además, suele ser un partido en la cumbre.

Eso de cuidar a los de aquí, no. Es mucho mejor tener contento al mercado asiático mientras dé pasta, ¿verdad? Lo de aquí no interesa. Es más, a la Liga le da exactamente igual el público de aquí. Le sobra. Y por eso lo maltrata.

Como si no tuviésemos poco con los horarios de circo de la Liga, en la Copa ponen un partido la noche de Reyes para que lo disfruten los chinos. Ya sabes que los de aquí no cuentan.

Al margen, por supuesto, de una competición destinada a que la gane un equipo de Primera. Imposible dar opción a los pequeños. Imposible hacer una competición atractiva: eliminatorias a doble partido, no vaya a ser que se nos caiga uno de los grandes, ¿verdad? Si lo importante es sacar pasta y tener una final atractiva que le podamos vender a los chinos.

Eso es lo que importa, el dinero por encima de las emociones y el deporte. La Liga es desde hace mucho tiempo un negocio económico. Hace mucho que dejó de ser un deporte.

El consejo de Aragoneses a Yeray

En 'El Larguero' de este viernes hemos conversado con el exportero del Atlético y el Tenerife Sergio Aragoneses. Al igual que el joven jugador del Athletic tuvo un tumor testicular que le alejó de los terrenos de juego pero que superó para seguir su carrera en las porterías. Este es su testimonio... y su consejo para Yeray.

"No echo de menos al Valencia"

Llamamos a Álvaro Negredo, delantero del Middlesbrough, nos cuenta cómo se vive el famoso 'Boxing Day' en Inglaterra. No perdemos la oportunidad de preguntarle por cómo ve la situación del equipo por el que tiene contrato, ese Valencia que sigue en dificultades a pesar de que, como él mismo recalca, ha cambiado muchas cosas últimamente.

La gran aventura de Javi Colorado

Nos visita toda una figura. Un gran aventurero. Se trata de Javi Colorado, el hombre que ha estado tres años y dos meses dando la vuelta al mundo en su bicicleta. Nos explica cómo ha vivido esta intensa experiencia y qué es con lo que se queda de ella.

