Villancicos que sí te apetecerá escuchar

Llevamos más de un mes yendo al súper a comprar jamón york escuchando de fondo el Tamborilero y We wish you a Merry Christmas. Si nos entretenemos un poco más de la cuenta con la compra, incluso empezamos a oír los villancicos repetidos. Y llegamos a casa y vemos que ni siquiera hemos descargado todavía las fotos de las vacaciones de verano. Y llega Nochebuena y no sabemos si ha pasado ya o si todavía queda un siglo. Lo único que tenemos claro es que como escuchemos un villancico más, romperemos el primer belén que se cruce en nuestro camino. Con estos que te proponemos, esperemos que no ocurra. Incluso alguno puede ser tema de conversación si hay que buscar un punto de escape en medio de la cena.

Feliz Navidad - Fernando Vacas, Niño de Elche & Sonic Youth

Este martinete está muy alejado del típico villancico alegre, sobre todo, acompañado por las imágenes del videoclip. La analogía entre la matanza de niños de Herodes y las marchas de los refugiados en la actualidad, golpea como ese martinete que golpea el metal en la fragua. La canción ya está disponible en iTunes, Spotify y Bandcamp, y sus beneficios están destinados a Aldeas Infantiles SOS.

Varry Xmas - Varry Brava y amigos

Varry Brava ha cogido el espumillón y varios amigos y ha hecho esta magnífica versión del Last Christmas de Wham! mezclada con NingunoDos, una canción de su último disco. Muy sencillo y resultón.



Navidad - Varry Brava y Sean Frutos (Second)

Este año no ha sido el primero que Varry Brava se entregaba a la canción navideña. La versión más currada es esta canción que grabaron con Sean Frutos, el cantante de Second, en 2014.



I’ll Be Home for Christmas - The Killers

Otros que no fallan cada año con el villancico son The Killers. Este 2016 han reunidos todos en un disco titulado Don't Waste Your Wishes que incluye un tema nuevo: I'll Be Home for Christmas. Además, incluye un cuento de navidad narrado por Brandon Flowers, lo malo es que si no tienes al menos el First Certificate no vas a entender nada. Disfruta al menos de la canción (al final).



All I want for Christmas - cantantes varios con James Corden

Este villancico se ha grabado durante todo el año. Algunos de los cantantes que se han subido al coche de James Corden en su famosa sección Carpool Karaoke también cantaron el famoso All I want for Christmas de Mariah Carey. Adele, Chris Martin, Lady Gaga y Elton John lo disfrutan especialmente y, por supuesto ella, la propia Mariah Carey.



Wonderful Christmastime - popurrí de famosos con Jimmy Fallon

El caso de Jimmy Fallon es parecido al de James Corden y es que si sir Paul McCartney, Scarlett Johansson o Matthew McConaughey pasan por tu programa, aprovechas y ya les grabas para la Navidad. Este es su villancico a lo Tribu de los Brady.

