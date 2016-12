La democracia participativa

Conocemos la postura de los partidos sobre los referéndums. En nuestro país y en este momento, esa palabra está asociada al conflicto entre el gobierno catalán y el gobierno central. Sabemos que en estos cuarenta y un años de democracia solo se ha aprobado una iniciativa legislativa popular, la otra fórmula que establece la Constitución para que los ciudadanos participemos en la vida pública más allá de depositar una papeleta en las urnas una vez cada cuatro años. Hablemos pues de la democracia interna de los partidos, de como eligen a sus líderes y como redefinen su linea.

Los cuatro grandes partidos se enfrentan este año que comienza a procesos orgánicos internos. En el PP, hay pocos interrogantes: entre ellos la continuidad de Cospedal como secretaria general del PP. No se prevén cambios entre los vicesecretarios, que no llevan tanto tiempo, y Rajoy volverá a aser aclamado como lider . Del congreso, que llevan retrasando un tiempo, saldrán unos nuevos estatutos en los que se establecerá un nuevo sistema de elección para los dirigentes del partido. Un sistema de doble vuelta con mayoría reforzada; que son primarias de votación directa en primera vuelta aunque prefieren no llamarlas así

En los estatutos del PSOE se lee aquello de Un militante, un voto. En el partido dan por hecho que Susana Díaz dará el paso para presentarse. En el sector crítico pretenden presentar una alternativa aunque hay quienes opinan que no debería ser Pedro Sánchez. El partido celebrará su congreso antes del verano aunque aún está por ver la fecha, a la que unos urgen más que otros. Iceta, Armengol o el propio Sánchez llevan tiempo exigiendo que se convoque cuanto antes y que sean los militantes los que elijan al Secretario Gneral mediante primarias

También habrá Congreso en Podemos- con la fórmula ganadora por la mínima de Pablo Iglesias. 2400 votos separaron las propuestas de Iglesias y Errejón en una votación en la que participaron más de 100.000 personas - en Vistalegre 2... y en Ciudadanos. En los dos partidos nuevos también hay primarias, eligen todos sus afiliados. En el caso de Podemos basta con estar inscrito en su web para poder votar; en el de Ciudadanos serán también los militantes los que, con casi total probabilidad, revaliden el liderazgo de Albert Rivera al frente del partido naranja.

Intentamos buscar una explicación al miedo de algunos cuadros dirigentes a la hora de permitir la democracia directa en sus partidos. Esto no es nada nuevo, explica el profesor de ciencia política de la universidad pontificia comillas, Carlos Rico "Los constituyentes americanos no hablaban de democracia porque para ellos democracia significaba democracia directa y no querían su implantación porque el pueblo, en momentos de exaltación de la demagogia podía tomar decisiones muy peligrosas para los intereses de los liberales". La democracia representativa es necesaria. Cuanto mayores sean los niveles de participación de la democracia- ya sea para temas internos de partidos o para decidir sobre otras cuestiones de la vida pública- mayor debería ser la formación de los ciudadanos, prosigue Rico. A ese problema de la capacitación se suma el de la implicación ciudadana. "En paises como Suiza, la gente interviene mucho más en los procesos de toma de decisiones; se llevan acabo más referendums...pero no es fácil trasladar algo así a nuestro país porque la cultura de un país como Suiza y la de España son muy diferentes" apunta el profesor.

Comentarios