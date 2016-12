Anis Amri, el presunto responsable del atentado de Berlín ha sido abatido por la policía italiana en Milán. De un tiempo para acá a los terroristas no se les detiene se les mata. Y van ya muchos casos. ¿Es una orden? Sólo en situación de legítima defensa un policía puede cargarse a un delincuente. Su obligación es detenerlo y llevarlo a la justicia. No tomársela por su cuenta. Un terrorista muerto puede satisfacer los sentimientos vengativos, pero vivo es mucha más útil por la información que puede dar y para evitar otros casos. Parece que contra el terrorismo se están restaurando métodos de los viejos tiempos de la ley de fugas.

Donald Trump se está haciendo previsible a gran velocidad. Su estrategia es confortar a aquellos que le confiaron sus miedos y sus impotencias. Y para ello tiene que exhibir dureza. El autoritarismo es destino de aquel que carece de autoridad. Estados Unidos tiene que reforzar y expandir la capacidad nuclear, hasta que el mundo entre en razón respecto a las armas nucleares”, ha escrito el presidente electo. A largo plazo me lo fiáis. No se sabe muy bien de qué habla Trump, pero él probablemente tampoco. Sólo quiere que los suyos crean que por fin un hombre fuerte está al mando. Y que los demás si no le respetan, por lo menos que le tengan miedo.

La cumbre por el referéndum catalán convocada por el presidente Puigdemont coincide con el anuncio de la fecha en que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña juzgará a Artur Mas y las exconsejeras Joana Ortega e Irene Rigau. Que coincide a su vez con la vigilia del Congreso del PP. Se diría que un guionista de culebrones televisivos está programando el calendario político. La situación es aporética: el independentismo jura por el referéndum, los procesos judiciales siguen en curso, y el gobierno insiste en la operación diálogo. ¿Cómo se compaginan estas tres cosas para que conduzcan a alguna salida? De momento, el juicio a Artur Mas será una oportunidad para saber hasta dónde alcanza la solidaridad soberanista.

