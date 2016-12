James Rodríguez está en una encrucijada

Han pasado cinco fechas desde que James Rodríguez dijera "tengo que pensar si sigo en el Real Madrid". Fue el domingo por la mañana, después de que su equipo ganase el Mundial de clubes. CInco días después, James no tiene ofertas, así que mucho me que temo que en lugar de pensar si salr del Madrid o no, lo que debería empezar a pensar es cómo convencer a Zidane para jugar.

James está en una encrucijada, una estrella del fútbol mundial venida a menos, suplente de suplentes en el Real Madrid. Y un entrenador que tiene muy claro que hoy por hoy no tiene cabida en su equipo. Así que el Real Madrid tiene un problema y tiene que solucionarlo, porque cada minuto que pasa, cada partido que pasa sin que James juegue vale bastante menos de lo que costó, que fueron 80 millones de euros.

Es un problema que debe solucionar el Real Madrid y no mirar hacia otro lado. Pero aunque a Florentino le gustaría que James, una estrella por la que él pagó ese dinero, jugase en el campo, respeta a Zidane como nunca había respetado antes a otros entrenadores.

Y si Zidane dice que no juega, no va a jugar. James está en una encrucijada, qué hacer de aquí al verano que viene. ¿Convencer a Zidane para jugar o ir pensando en hacer las maletas para ir a un equipo de segunda fila. Veremos a ver qué ocurre.

