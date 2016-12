"A la hora de llamar a España se ven lágrimas"

Aunque Walter Núñez vive en Bristol con su mujer y su hija Alba, que ya nació allí, en la ciudad británica, estas navidades no las va a tener cerca porque ha tenido que quedarse trabajando. "La familia está en Alcalá de Henares, pero yo me quedo aquí trabajando", nos cuenta Walter, que no va a cenar solo esta Nochebuena.

"Tenemos una tradición con la gente española, argentina o sudamericana que vive aquí. Lo que hacemos es alquilar un salón y nos juntamos", explica Walter que reconoce que, a pesar de esa compañía, la tristeza se cuela en estas celebraciones. "Cuando llega la hora de llamar a España se ven los ojos con lágrimas y nos da un poco de tristeza al final", nos confiesa, porque "dar un abrazo no es lo mismo a través de internet o del teléfono".

