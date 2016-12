La locura maravillosa del 'Circo de hielo'

El 'Circo de hielo' es una "locura maravillosa" resultado de unir circo y patinaje sobre hielo que se puede ver y disfrutar durante toda la Navidad en Madrid, en la Puerta del Ángel. Proyecciones de sombras mezcladas con patinaje sobre zancos, acrobacias y contorsionismo que dan paso al humor de los payasos, equilibrios mano a mano y sobre sillas, música en directo, trapecio volante o suspensión capilar...

Manuel González es, junto con Roberto González, el productor y padre de este Circo de Hielo que dirige y guioniza Suso Silva, Premio nacional de Circo en 2003. La idea, confiesa, tiene mucho que ver con la locura. "El año pasado tomamos la decisión [a raíz de la pregunta] '¿qué les proponemos a los madrileños que no hayan visto ya después de tantos años de circo?': el hielo fue el reto", explica. Con un presupuesto de dos millones de euros, este espectáculo ha empleado a más de 140 personas en el último año; entre ellos, 42 artistas venidos de Rusia, Ucrania, Bulgaria, España y Portugal. "Ha sido sin duda el proyecto más ambicioso pero también es el que nos está dando mayor satisfacción", resume González.

Otro de los atractivos del espectáculo es la música en directo: María Muñoz es violinista y ha pasado de interpretar clásico a probarse con este show. "Me encantó cuando me llegó la propuesta porque siempre he notado esas carencias en el mundo clásico, en el que todo es muy purista, muy clasista", sostiene esta jovencísima artista de 22 años. Ese mundo del que venía tiene "un público bastante mayor y muy coartado a escuchar y no ver, oler o percibir con sentidos con los que sí llega el Circo de Hielo al público".

