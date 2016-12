Cambié de compañía… ¡y vaya lío!

El día 18 agosto 2016 contraté por teléfono ADSL y fijo con Orange, dije claramente que mi anterior contrato con Jazztel terminaba el 9 de septiembre 2016. Orange me da de alta el 7 septiembre. El 30 septiembre Jazztel me cobra una penalización de 119 euros. Reclamo a Orange, vía e-mail, y me contestan por teléfono que no me devuelven el importe. Explico que advertí la fecha de finalización de contrato (9 septiembre) y que revisen la grabación. ¿Qué puedo hacer?

Leonardo Polo

Para fundamentar la reclamación, en primer lugar, deberá solicitar a Orange que le aporte copia de la grabación realizada el 18 de agosto, la normativa indica que ésta debe alcanzar no solo la expresa aceptación del contrato sino las más significativas y relevantes condiciones del mismo, como por ejemplo, la identificación de la persona contratante, las condiciones económicas, el plazo de inicio/entrega, la oferta aceptada, el descuento o rebaja pactado. En esta quedará acreditado su expresa solicitud de que el contrato suscrito no tuviera una fecha de inicio anterior al 9 de septiembre y no del 7 como ha ejecutado la compañía de telefonía.

Tras ello le aconsejamos presente reclamación reclamando a la compañía los daños y perjuicios ocasionados por su incumplimiento que Vd. Cuantifica en 119€ (penalización repercutida por Jazztel al incumplir el compromiso de permanencia suscrito)

El operador tiene un plazo de 30 días para contestarle. Transcurrido ese plazo sin respuesta o si la respuesta es contraria a su solicitud, tiene dos opciones: Por un lado, solicitar un arbitraje de consumo ante la Junta Arbitral de Consumo de su Ayuntamiento o Comunidad Autónoma; o bien, si el operador no estuviera adherido al Sistema Arbitral de Consumo o el contrato figure a nombre de una empresa, podrá dirigir su reclamación a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones (C/ Capitán Haya, 41, 28071, Madrid).

