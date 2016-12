"Se puede hacer más para fomentar el bádminton en España"

El programa especial de Navidad gozó de grandes invitados, como es el caso de Carolina Marín. La onubense repasó junto a Yago de Vega su gran 2016 en el que se proclamó campeona olímpica.

"Para mí el objetivo de estos Juegos era conseguir el Oro. Vivir ese momento supone emociones que no se pueden describir", comentó Carolina.

¿Con qué momento se queda la campeona del 2016? Ella lo tiene muy claro. "Me quedo con la imagen de cuando abrazo a mis entrenadores y por fin podemos decir que somos campeones olímpicos".

También hubo tiempo para preguntarle por la lesión que tiene actualmente. "Me sigue quedando la espinita del torneo de maestras. Tengo esta lesión desde hace mucho tiempo y me tienen que hacer pruebas para que me digan que es lo que tengo. La lesión es en el sacro, pero no saben decirme exactamente que es lo que tengo", dijo.

Además, también habló de la actual situación del bádminton en nuestro país. "Se puede hacer mucho más para fomentar el bádminton en España, sobre todo desde la Federación".

