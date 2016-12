El 'boxing day' de Israel

En Navidad es habitual la jornada del 'boxing day' en Inglaterra. La Premier League siempre organiza una jornada de Liga para el día después de Navidad.

En Israel es muy diferente. Carlos Cuéllar, zaguero del Maccabi Petah-Tikvah, nos cuenta su experiencia desde que llegó a la Liga de Israel. "Cuando me dijeron de venir a Israel tenía un poco de miedo. Luego investigué para ver como estaba el país. Me tranquilizaron y acepté", afirmó.

Y aunque al principio iba con un poco de dudas, reconoce estar muy feliz allí. "Ha sido un amor a primera vista. Es como vivir en España, es un país muy moderno y muy desarrollado".

Eso sí, la jornada durante la Navidad no tiene nada que ver con la de Inglaterra. "En el 99% del país no se vive la Navidad, no tengo la sensación de estar en Navidad", comentó.

Afortunadamente para él, Cuéllar sí sabe lo que es vivir realmente el 'boxing day' de su etapa en la Premier. "En Inglaterra vives la Navidad y luego juegas el 'boxing day'. Vives un ambiente muy familiar. Aquí vas al partido pensando que es un fin de semana normal".

