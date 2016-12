George Michael, un talento inquieto del pop

La mañana del 26 de diciembre ha amanecido con la desafortunada noticia de la muerte de George Michael a sus 53 años. En Hoy por hoy con Macarena Berlín hemos homenajeado al ídolo del pop en compañía de nuestros tertulianos de El desayuno de las 10 y nuestro crítico musical Diego Manrique.

Nadie esperaba que dejase este mundo tan pronto, pero sus amigos cercanos y artistas como Elton John o Madonna no han tardado en manifestar públicamente sus mensajes de pésame. Junto a canciones como One More Try hemos ido perfilando algunos detalles de la vida del artista.

Aunque fue un hombre que estuvo en el punto de mira por sus problemas con la justicia, nuestro crítico musical, Diego Manrique, destacaba su capacidad de superación ante los conflictos que habían trascendido a la opinión pública y su carácter rebelde.

En su contacto con el artista en el año 2004, Manrique lo definía como "tenso y cordial" con la imagen "que le había tocado". "Era un talento que por su belleza quizá no se apreciaba lo suficiente", comentaba. Sobre sus últimos trabajos Manrique destacaba su "talento inquieto" para lograr reinventarse.

Comentarios