Joel Robles bromea: "Ha sido un melón, pero bueno ha acabado en gol"

El guardameta español del Everton, Joel Robles, pasó por los micrófonos de El Larguero tras la victoria de su conjunto ante el Leicester en el 'Boxing Day' dejando la portería a cero y dando una asistencia de gol. "Necesitábamos los tres puntos, más en un campo difícil como el del Leicester", añadió.

Joel bromeó tras la asistencia de gol que dio a Mirallas: "Ha sido un melón, pero bueno ha acabado en gol". El cancerbero, que ahora es titular tras la lesión de Stekelenburg, destacó que el Everton tiene un equipo "para estar luchando por entrar en Europa". "No me voy a conformar jamás con ser suplente. No se lo voy a poner nada fácil al otro portero", continuó.

Tras la marcha de Roberto Martínez, Joel señaló que "llevamos 5 meses con Koeman, no es fácil cambiar de una manera tan radical". El español venció 0-2 al Leicester que es actual campeón de la Premier y el próximo rival del Sevilla en Champions: "Creo que no va a ser nada fácil para el Sevilla ganar aquí al Leicester".

