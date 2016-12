Bautista: "Va a ser difícil encontrar sucesores como Nadal, Federer, Djokovic o Murray"

El tenista español, Roberto Bautista, ya mira hacia la nueva temporada que para él comenzará en el Torneo de Chennai. El de Castellón señaló que no se quiere "obsesionar" con llegar al 'top ten' pero que "sería un objetivo bonito". "Estoy jugando mejor, mandando más, tomando más riesgos, jugando más agresivo y ese es el objetivo de cara al año que viene", añadió.

Respecto al cambio en el número uno con la llegada de Murray permite un "cambio generacional". "De cara al año que viene hay muchas incógnitas pero para los demás está muy bien porque nos abre opciones a hacer buenos resultados en torneos grandes", continuó.

"Va a ser difícil igualar o encontrar sucesores como Nadal, Federer, Djokovic o Murray. Viene gente muy buena por detrás pero no les veo igual de buenos que ellos (...) mentalmente no les veo igual de buenos que los que están ahora. No los veo tan trabajadores", declaró Bautista a los micrófonos de El Larguero.

En cuanto al nivel actual de Rafa Nadal, su compatriota señaló que "es muy joven todavía" y que "lleva muchos años compitiendo con mucha exigencia". "Seguro que en la temporada de tierra va a ser otra vez el favorito", concluyó.

