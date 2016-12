Antonio Pampliega: "Los iraquíes se merecen que vengamos aquí a contar su historia"

La ciudad iraquí de Mosul celebra la Navidad por primera vez en dos años, desde que el Estado Islámico tomó el control de la zona. Con un escenario muy distinto repleto de hogares improvisados, explosiones de fondo y con el vacío de los muchos que se han ido. Desde allí, el periodista Antonio Pampliega ha narrado en Hoy por hoy con Macarena Berlín cómo están siendo estas navidades con el conflicto que se está viviendo.

A pesar de haber sido cautivo durante 10 meses por el grupo Al Qaeda en Siria, el periodista tenía muy claro que volvería a acercarse al conflicto. Esta vez ha elegido la ciudad de Erbil para pasar sus navidades, una zona segura, cercana a la ofensiva final de los iraquíes para recuperar la ciudad de Mosul que está en manos del ISIS. "Los iraquíes se merecen que vengamos aquí a contar su historia", comentaba.

Sin embargo, Pampliega detallaba que el ataque no se está desarrollando tan rápidamente como el ejército iraquí esperaba, por lo que no permiten a los periodistas acceder al frente para contarlo. "No quieren ver cómo la prensa graba su fracaso y vuelven a casa 15 o 20 soldados en bolsas de plástico", declaraba Pampliega. "Es una pena que no nos dejen contar la verdad", añadía.

Estas navidades son las cuartas que el periodista pasa lejos de su familia, pero la impresión de las fiestas que los cristianos de Irak viven son bien distintas de las nuestras. Para ellos, dice Pampliega, es una Navidad "agridulce". "Muchos han regresado a sus casas y se han dado cuenta de que lo han perdido absolutamente todo", comentaba. Sin embargo, conservan la esperanza de poder permanecer en sus hogares.

La noche del 24 de diciembre la pasó con una familia de Erbil, junto a más periodistas extranjeros. Contaba cómo los niños rebosaban de felicidad por poder recuperar el árbol de Navidad de plástico de hace años. El periodista destacaba la sorprendente actitud positiva de los niños ante lo ocurrido. "Lo han perdido todo, pero son tan felices con tan poco", reflexionaba. "Es una pena que no nos demos cuenta de lo afortunados que somos en Occidente", añadía.

El periodista además ha vivido la evolución de la ciudad de Bashiqa, antes y después de que estuviera dominada por el Estado Islámico. "Era una ciudad de 35.000 personas y ahora la banda sonora es el silencio, está completamente arrasada", describía. La destrucción de los hogares y templos religiosos han hecho que miles de familias hayan visto destruido su futuro. Ahora esas personas, después de haberlo perdido todo se preguntan ante los periodistas dónde estaba Occidente para ayudarles.

No han sido solo los defensores de la Yihad los que han arrasado sus casas, también los propios iraquíes han entrado en la guerra de religiones o en palabras del periodista, se trata de una "limpieza étnica silenciada". "Es una pena ver que el hombre no aprende de la Historia", denunciaba.

Comentarios