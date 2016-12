¿Quieres un premio Goya? Los hermanos Bajo Ulloa venden el suyo por 4.999 euros

¿Te gustaría tener un premio Goya, pero crees que careces del talento suficiente como para optar a uno de ellos? No te preocupes, ahora podrás comprar uno. Los hermanos Bajo Ulloa han puesto a la venta en el Cash Converters de Vitoria su premio a mejor guion en 1992 por la película 'Alas de mariposa'.

El 'cabezón' ha estado expuesto durante dos semanas en el escaparate de la tienda vitoriana de compraventa de artículos de segunda mano por un precio de 4.999 euros. No obstante, debido al "revuelo" montado en torno al hecho, la estatuilla ha sido devuelta a sus dueños.

A la venta desde hacía dos semanas

Uno de los dependientes ha confirmado a la Agencia EFE que la estatuilla llevaba más de dos semanas expuesto en el escaparate después de que Eduardo, uno de los dos hermanos, se presentara en la tienda para vender el premio concedido por la Academia de Cine.

Al parecer NO es un fake y se vende en Vitoria. ¿Un gesto de protesta? pic.twitter.com/KCUGtCV9K1 — Oskar Belategui (@Belategui) 26 de diciembre de 2016

En el pasado, Juanma Bajo Ulloa, uno de los hermanos que logró el galardón, tuvo que hipotecar su casa para producir su primer largometraje, 'Alas de Mariposa', una película que le otorgaría el premio que ha intentado vender durante estos últimos meses.

Es la estatuilla original

El director de cine Montxo Armendariz ha publicado recientemente, en su perfil de Twitter, que esa estatuilla no podía ser la original ya que fue él quien se llevó el Goya al Mejor Guión en 1991. No obstante, la cuenta oficial de los Premios Goya ha confirmado que, pese a que los Goya tienen grabada, por norma general, la fecha del año en el que se conceden y no en el que se estrena la película, en el caso de los premios de 1992 hubo un fallo que provocó que no se siguiera el patrón habitual.

@montxoarmendari lo hemos comprobado y los Goya del 92 estaban grabado con el 1991, sí. — Premios #Goya2017 (@PremiosGoya) 27 de diciembre de 2016

Según ha confirmado hoy El Correo, el guionista, hermano del director Juanma Bajo Ulloa, lleva trabajando desde hace varios años en bares de Vitoria, la misma ciudad en la que se ha puesto a la venta la estatuilla. Hasta el momento se desconoce el motivo por el cuál ha puesto a la venta este galardón que se encuentra nuevamente en la vivienda del guionista tras ser devuelta por los responsables de la tienda vitoriana.

