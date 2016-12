Molina: "No me he imaginado entrenando al Atlético de Madrid en un futuro cercano"

José Francisco Molina, quien fuese guardameta del Atlético o Deportivo entre otros, y posteriormente dirigiese al Villarreal, al Kitchee de Hong Kong, acaba de proclamarse campeón de la Superliga India con el Atlético de Kolkata. "Ha sido una experiencia maravillosa (...) No tengo decidido mi futuro todavía. Ellos me han hablado de la posibilidad de seguir", señaló.

El técnico habló en El Larguero sobre su ex equipo, el Atlético de Madrid: "Ha buscado un nuevo estilo para que sus rivales no le conociesen tanto, pero quizás no ha dado resultado". Respecto a su futuro, Molina declaró que no se ha imaginado "entrenando al Atlético de Madrid en un futuro cercano". "Si fuese Miguel Ángel Gil lo tendría claro. Cuantos más años siga el Cholo mejor", añadió.

Para concluir, Molina que pasó por la misma enfermedad que el central del Athletic, Yeray, indicó que "no todos los cánceres son iguales. Confío y deseo en que Yeray tenga una completa recuperación".

