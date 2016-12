Yago de Vega: "¿Mira en la cantera, pero sólo entre estos? Juande no iba a tragar"

"Se ha hecho oficial la salida de Juande Ramos del Málaga, algo que ya se sabía. Sorprende que, después de todo lo sucedido, nadie dé la cara y que se resuelva con un comunicado. Al menos el director deportivo, Arnau, debería dar la cara. El problema es que si da una rueda de prensa tendría que someterse a preguntas sobre su relación con el ya exentrenador, que tenía problemas con él y con el director de la cantera, Manel Casanova. Juande pidió refuerzos, una petición normal, pero la respuesta fue que se olvidara, que si quería jugadores tirase de la cantera. Pero Juande no podía elegir a esos jugadores de la cantera, sino que tenía que escoger entre los que Casanova le decía. El señor Casanova era quien decía quién podía subir al primer equipo y quién no. Mira en la cantera, pero mira entre estos cinco. Tenía que ser uno de los señalados por el señor Casanova. Y un entrenador como Juande, que ha estado en clubes, con todos los respetos, mucho más importantes que el Málaga, no iba a tragar con esto. Juande no se va a dejar ningunear por nadie a estas alturas".

Con esa opinión se refería Yago de Vega en 'El Larguero' a la noticia del día, la salida oficial de Juande Ramos del Málaga cinco días después del misterioso tuit del jeque aceptando la dimisión.

Molina, sobre el Atlético y el tumor de Yeray

José Francisco Molina, quien fuese guardameta del Atlético o Deportivo entre otros, y posteriormente dirigiese al Villarreal, al Kitchee de Hong Kong, acaba de proclamarse campeón de la Superliga India con el Atlético de Kolkata. "Ha sido una experiencia maravillosa (...) No tengo decidido mi futuro todavía. Ellos me han hablado de la posibilidad de seguir", señaló.

El técnico habló en 'El Larguero' sobre su ex equipo, el Atlético de Madrid: "Ha buscado un nuevo estilo para que sus rivales no le conociesen tanto, pero quizás no ha dado resultado". Respecto a su futuro, Molina declaró que no se ha imaginado "entrenando al Atlético de Madrid en un futuro cercano". "Si fuese Miguel Ángel Gil lo tendría claro. Cuantos más años siga el Cholo mejor", añadió.

Para concluir, Molina que pasó por la misma enfermedad que el central del Athletic, Yeray, indicó que "no todos los cánceres son iguales. Confío y deseo en que Yeray tenga una completa recuperación".

Un español suena para Bayern y Dortmund

El Racing Genk está haciendo una gran temporada, sobre todo en la Europa League. En el conjunto belga juega ahora mismo Alejandro Pozuelo, ex del Rayo Vallecano y del Betis.

Este martes, el Genk ganó 2-0 al equipo de Gante antes de marcharse de vacaciones y Pozuelo hizo el primero de los dos goles. Horas más tarde pasaba por El Larguero. "Lo necesitábamos, no estábamos en una buena racha en Liga. Era muy necesario ganar hoy", comentó.

En cuanto a lo personal, Pozuelo se mostró satisfecho por la temporada que está realizando. "Llevo 4 goles que son los mismos que hice la temporada pasada en total, estoy contento por ello".

De hecho, su nivel ha llevado a que en Bélgica se especule con su futuro. De hecho, ha sonado para grandes equipos de Alemania. "Es de agradecer que equipos como el Bayern o el Dortmund se fijen en mí. Sí que es verdad que se han puesto en contacto conmigo algunos agentes de algunos equipos, pero sinceramente estoy muy contento aquí", afirmó.

Además, también habló de la gran fase de grupos realizada por el cuadro belga en la segunda competición europea. "En la Europa League nadie esperaba que lo hiciéramos tan bien. No eramos favoritos".

