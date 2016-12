Pepe Mel: "Mi etapa en el Betis ha terminado y es lo mejor"

Pepe Mel atiende a ‘El Larguero’ cuando faltan apenas unos días para que cumpla un año sin entrenar. El que fuera técnico del Betis en su última etapa, acaba de sacar su tercera novela, en este caso para niños y que se llama La prueba. “Tiene mucho de mí, de aquel chico que recibe una carta para hacer una prueba con el Real Madrid. Los sentimientos, el colegio, la familia… Quería hacer un homenaje”, reconoce.

“Es un agradecimiento a mis padres, que tuvieron que dejar mucho en el camino para que yo cumpliera mi sueño. Y esto lo hacen muchos padres y en muchos deportes; exige sacrificio”, explica antes de desvelar que la lectura es una de sus pasiones y que siente envidia de los británicos. “Inglaterra, con la lluvia y el ambiente, invita a la lectura. En Sevilla, que a la 1 de la mañana puedes estar con una cerveza…”.

Mel está ansioso por entrenar, prefiere no tener tiempo para escribir, pero no en el Betis. “Creo que mi etapa en el Betis ha terminado y es lo mejor, tanto para el club como para mí”, admite. Pero hasta el momento no se ha sentado con ningún club, ni siquiera con el Málaga con el que le vinculan: “No he tenido ni un solo contacto”.

