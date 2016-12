Marc Crosas: "Siempre voy a tener un gran respeto a España, otra cosa es el sentimiento"

La selección catalana no pudo ganar al combinado de Túnez al empatar a tres durante el partido y caer en la tanda de penaltis por 2-4. Uno de los futbolistas que disputaron el partido fue Marc Crosas, mediocentro del Club Deportivo Tenerife.

El partido estuvo marcado por un gran ambiente desde las gradas. "Es una reivindicación pacífica del pueblo catalán. Vienen muchos niños que vienen a ver a sus ídolos".

Aunque ya jugó con Xavi durante su etapa en el Barcelona, Marc Crosas reconoció que fue un privilegio jugar este miércoles con él. "Volver a jugar con Xavi después de tantos años es algo que ya no esperaba. Me siento un privilegiado. Xavi es seguramente el mejor jugador español de la historia", afirmó.

Además, Marc también habló de sus sentimientos con España y con Catalunya. "Yo tengo un pasaporte que dice que soy español, pero otra cosa es el sentimiento. Lo que yo no voy a hacer nunca es despreciar a España. Siempre voy a tener un gran respeto a España, otra cosa es el sentimiento".

¿Si le llamase Julen Lopetegui, que diría? "Sería ventajista decir que no iría con la Selección porque no me va a llamar nunca. No es que no me represente España, es que yo me siento catalán. Tengo la suerte de jugar en España y de haber jugado con España", comentó.

Comentarios