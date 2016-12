¿Podría haber suspensión cautelar para Nasri?

Samir Nasri se encuentra inmerso en una gran polémica por la publicación de una foto en la que aparece en una clínica en la que supuestamente se hecho un tratamiento intravenoso que podría administrar sustancias prohibidas. Enrique Gómez Bastida, director de la Agencia Española para la protección de la Salud en el Deporte, analiza la situación del futbolista del Sevilla.

“Hay que conocer en qué marco y en qué situaciones se produjo”, admite antes de añadir que la Agencia Mundial Antidopaje está a la espera de los resultados. Dichos resultados llevarán tiempo, porque ahora “vamos a verificar los hechos para saber dónde estamos. Hay que tener cuidado con los rumores”, afirma.

No obstante, las redes sociales se preguntaban si podría haber una suspensión cautelar para Nasri que le impidiera jugar con el Sevilla. Pero Gómez Bastida explica que no: “En el caso de Nasri no hay procedimiento sancionador por el momento, así que no podría haber suspensión cautelar”.

