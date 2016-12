Nuevos juguetes

El móvil acabó con la estrella del juguete. Están los juguetes que trajo Papá Noel vencidos por las capacidades de encantamiento de la muy inventiva multinacional del móvil. Hay juguetes que se escanean en ese aparato y ya los niños sólo necesitan el dedo para mover los personajes multitransformados que la imaginación del juguete ha puesto a disposición de sus propios delirios. Sin moverse del ladrillo que ocupen en la casa, los muchachos juegan con un dedo, no miran hacia arriba, no miran a los lados, no juegan con otros. No sabemos en qué lío los hemos metido. Los niños ya juegan con un dedo solo.

