No, que esto no va de los coches, que todo esto va de las personas.

Ni siquiera tendríamos que estar discutiendo si importan más las ruedas que las piernas. Que no, que esta no es una lucha entre quienes quieren ir al centro en coche y quienes quieren respirar un aire más limpio. No hay colisión de derechos porque la salud debe imponerse a la comodidad. Y no, este no es un arrebato de centralismo.

La restricción al tráfico que mañana aplicará Madrid por primera vez en la historia de este país es la expresión de una realidad a la que nos resistimos a darle la importancia que tiene y a reconocerle la verdadera gravedad. Que no, que la contaminación no es un cuento chino, que en las grandes ciudades de este país respiramos porquería, que nos hemos empeñado durante años en mirar al suelo para no tener que mirar al cielo.

Decía hoy un representante del PP de Madrid que detrás de las restricciones al tráfico hay solo ideología. La ideología fue la que una buena mañana se puso un buzo de trabajo, se enfundó unos guantes, cogió el pico y la pala, se subió a un camión, reclutó a unos operarios... La ideología picó el suelo, abrió una zanja, levantó varias estaciones de medición en zonas de alta contaminación y se las llevó a un entorno verde.

La ideología es la que dice que el cambio climático es un mito, la de los primos negacionistas, la que desoía las advertencias sistemáticas de la organización mundial de la salud, la ideología fue la que quiso camuflar la realidad cuando hay realidades que no deberían tener ideología.

Comentarios