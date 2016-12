Premios de segunda mano

Los hermanos Bajo Ulloa han empeñado su Goya al mejor guión original de 1991, por la película Alas de mariposa, en una tienda de segunda mano. Tienda que ante el revuelo de periodistas, finalmente devolvió el Goya a sus dueños. El Goya se puso a la venta por 4.999 euros, lo cual explica muy bien el estado actual del cine español: mucho prestigio y poco trabajo. Hace unos meses conocíamos los números: un 8% de actores vive de su trabajo. Un 48% no encuentra trabajo. Y la mitad de los actores que lo encuentran, cobra menos de 3.000 euros al año. Cada poco encontramos en prensa noticias de un viejo actor o una vieja actriz que deambula por la calle, que sobrevive con un empleo precario o que busca un espacio en prensa para decir que está arruinado.

No tengo ni idea de lo que llevó a los Bajo Ulloa a empeñar el Goya. Estas cosas suelen hacerse por dinero, pero a saber: a lo mejor era un recuerdo incómodo en casa, o querían colocar en su lugar un busto de Napoleón. Quiero decir que las razones íntimas no me interesan ni tienen por qué dejar de ser íntimas, pero un Goya en el escaparate de Cash Converters me parece una escena magnífica para relatar el estado del cine español. Me parece incluso el inicio de una peli de Bajo Ulloa.

Yo siempre he creído que los premios son mejores cuando son de segunda mano. Como las vidas, las tragedias y las navidades.

Comentarios