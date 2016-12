"Mentiras, verdades, heridas, puñales"

"La izquierda en España está más dividida que nunca", decía esta mañana en Hoy por Hoy Javier Maroto.

En el PSOE, un grupo de casi 70 cargos intermedios ha pedido a Pedro Sánchez que intente recuperar la Secretaría General. Lo hicieron ayer en una reunión en Madrid, con alcaldes, diputados "sanchistas" y algún secretario provincial

Mientras, los diputados de Podemos en la Asamblea de Madrid votan hoy la sustitución del "errejonista" José Manuel López como portavoz. Se espera que salga adelante, pero volverá a dejar patente el enfrentamiento entre las distintas corrientes de Podemos.

Y no podemos si no terminar con el PP, unido aunque sea en torno a la corrupción. Nuevo escándalo, el enésimo ya, que afecta esta vez al Gobierno de Cristina Cifuentes en la Comunidad de Madrid. "No han encontrado ni van a encontrar un solo caso de corrupción en este gobierno", decía hace unos días la presidenta de la CAM que esperará a que su diputado Juan Soler sea imputado para pedirle la dimisión.

Esta canción habla de lo tuyo y lo mío, de lo de unos y de lo de otros, de lo que les une: mentiras, verdades, heridas y puñales.

Canción : 'Lo tuyo y lo mío'

: 'Lo tuyo y lo mío' Artista : Miguel Campello

: Miguel Campello Año: 2016 Intervienen: Francisco Toscano (alcalde socialista de Dos Hermanas)

Mario Jiménez (portavoz de la Gestora del PSOE)

Micaela Navarro (expresidenta del PSOE)

José Manuel López (exportavoz de Podemos Asamblea de Madrid)

Pablo Echenique (secretario de Organización de Podemos)



Irene Montero (portavoz de Podemos y jefa de gabinete de Iglesias)



Pablo Bustinduy (diputado Podemos)



Ignacio Aguado (diputado Ciudadanos Asamblea de Madrid)

Cristina Cifuentes (presidenta de la Comunidad de Madrid)

Sara Hernández (alcaldesa socialista de Getafe)

