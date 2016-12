El cómic de un superviviente español del Holocausto

"No es lícito olvidar, no es lícito callar. Si nosotros callamos, ¿Quién hablará?"

Decía Primo Levi superviviente del Holocausto. Eso es lo que se prometió Paco Aura a sí mismo y a sus compañeros cuando fue liberado de Mauthausen, el campo de concentración en el que este republicano de Alcoy pasó más de cuatro años. Contó su historia en colegios, institutos, universidades y medios de comunicación hasta que un día, Jordi Peidró, otro alcoyano, le oyó en la SER, y decidió que su historia tenía que ser contada desde otra perspectiva: la novela gráfica. "Pensé que el tebeo podría llegar a más gente o, por lo menos a gente distinta", dice el autor.

Así surge Esperaré siempre tu regreso (Desfiladero ediciones), un cómic que nada más salir a la venta se ha agotado y se encuentra a la espera de su segunda edición. "Empecé pintando unas acuarelas, pero me parecía muy liviano para este tipo de historia", explica el autor, en esa lógica del filósofo judío Theodor Adorno de que no podía haber poesía después de Auschwitz. "Verse convertido en una caricatura le daba miedo", cuenta el autor que la fue la primera reacción de Paco Aura, pensando en el tebeo de los años 40. Sin embargo, tras los primeros bocetos, él y sus hijas empezaron a entusiasmarse.

La historia de este superviviente empieza a los 17 años, cuando se fue a luchar a la Guerra Civil en el bando republicano. De ahí al exilio a Francia y Suiza, donde vivió, como el resto de exiliados republicanos de nuestro país, el rechazo del país vecino, algo que para el autor se repite. "La historia de los refugiados sirios es la historia de los refugiados republicanos españoles y es la historia de los chechenos en su momento y es la historia de cualquier persona que se ve desplazada de su casa por la guerra y siente amenazada su vida y esto se está repitiendo continuamente. Después de tanto tiempo seguimos sin aprender".

El hambre, el frío, las atrocidades de los soldados alemanes y la deshumanización, son las constantes sobre las que reflexiona esta novela gráfica coloreada de manera informática. "Después de lo de las acuarelas, decido utilizar pocos colores y que el color sea descriptivo de los sentimientos, con paletas de color muy limitadas, evitando el naturalismo y la caricatura, pero buscando la expresividad del dolor de los personajes, de los cadáveres", explica Peidró, acostumbrado a un dibujo más amable en títulos como El ojo del africano o La bahía del ahorcado.

El cómic incluye también una tira cómica, unas falsas noticias de prensa sobre personajes de la época. "Es para ridiculizar a personajes que no actuaron bien, Serrano Suñer (llamado Serranito Suñer), o Hitler, que no merecen un mejor tratamiento", añade el autor de este cómic, el primer título publicado por la nueva editorial Desfiladero Ediciones, que se centrará en cómic y cine.

"Es suficiente como para no ver, para no escuchar, para no actuar", Primo Levi.