Joaquín explica cómo preparó su "broche final" al 'Mannequin Challenge'

Joaquín no decepciona nunca. Este jueves lo ha vuelto a demostrar con su participación en el partido benéfico 'Champions for Life' que se ha disputado en Sevilla. El futbolista del Betis no ha podido saltar al campo, pero ha hecho de las suyas con el micrófono y con un sorprendente 'Mannequin Challenge' en el vestuario del combinado andaluz que se ha enfrentado a otro combinado de la Liga Santander.

Aparte de reconocer sus dificultades para decir 'Mannequin Challenge', Joaquín ha pasado por 'El larguero' para contar que cómo convenció a todo el mundo de que el "broche final" del vídeo debía ser un chiste suyo. "Ha salido de lujo", ha señalado con una sonrisa en la boca.

El futbolista de 35 años también ha opinado de la oferta que ha hecho que el argentino Tévez se vaya al fútbol chino con un contrato que le proporcionará 40 millones por temporada. "Con 40 millones se está bien en cualquier lado... En China o en Conil. Hace bien Tévez. Si me lo ofrecen, me voy para allá con la canoa", ha afirmado en broma.

Joaquín ha asegurado que su intención es seguir en el Betis porque mantiene "la ilusión" y tiene un contrato que espera cumplir. "Vine aquí con la intención de retirarme en el Betis. Esa es mi primera idea", ha señalado.

