En materia de listas a modo de resumen a mí me ha encantado lo que ha hecho El Mundo Today, una lista de famosos que no se han muerto este año. Con musiquita muy sentida de fondo. Han sido además muy poéticos, porque en la lista aparece Cárdenas tres veces: no se ha muerto tres veces. Todas las listas merecen consideración, pero las listas de lo que no ha ocurrido tienen un mérito mayor: de eso es mucho más importante darse cuenta. Lo realmente molesto de 2017 son las listas de lo que va a pasar, de quiénes van a ser los protagonistas, de lo que te a va gustar. Las listas-spoiler.

Ocurre que yo me encuentro cada vez más con medios de comunicación que se dirigen al lector normalmente para dar por hecho que no se entera de nada, tipo “10 canciones que te gustan pero no lo sabes” o “10 películas que no sabes lo que significan”. Ahora con el cambio de año también hay titulares que te advierten de que en 2016 estuviste en otra galaxia, y que en 2017 la cosa seguirá más o menos igual. En este sentido echo de menos un poco de riesgo, es decir, un reportaje que diga: “Veinte famosos que morirán en 2017”, o para suavizar las formas, “Veinte famosos que darán que hablar”.

Quiero decir que me gusta que me interpelen en la radio, o sea cuando hay un interlocutor. Pero sigo sin acostumbrarme a que los titulares me digan lo que tengo que hacer, o peor aún, sospechen de lo que hice o dejé de hacer. No soporto esa inteligencia predictiva que presupone todo; me imagino a seres de luz al otro lado escribiendo. En realidad, como casi siempre aciertan, lo que me produce es miedo.

