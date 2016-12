"Tuve la suerte de que no me rompieran todos los huesos de mi cuerpo"

El escritor Miguel Pajares nos ha acercado a través de su novela Aguas de venganza, a la frontera sur española y a los abusos y dificultades a los que se enfrentan los migrantes para poder cruzar a Europa. Le ha acompañado además, Roland Fosso, un hombre que consiguió cruzar a través de Melilla hace doce años.

Su novela versa sobre el asesinato de un miembro del consulado de Marruecos en Barcelona que empuja al inspector Moncada a investigar y descubrir las barbaridades que se cometen en las fronteras de Ceuta y Melilla. Acostumbrado a publicar ensayos sobre inmigración y discriminación racial, esta vez ha elegido el género de novela negra porque permite "mostrar una sociedad tal y como es y se llega a un público distinto del ensayo", explicaba.

Los crímenes que sufren inmigrantes y refugiados en manos de la policía mostrados en la novela se basan en hechos reales. Lleva 25 años ahondando en la cuestión racial y de inmigración y afirma que todo lo que muestra es la realidad, al menos como él la conoce.

El autor afirma que aunque los crímenes cometidos por la Guardia Civil española y la policía marroquí se hayan conocido públicamente, "nunca se han llevado a juicio". Sin embargo, dice que no pretende hacer justicia con su novela, sino dar a conocer la impunidad de los sucesos en la frontera.

"Las fronteras son tan altas tanto para entrar como para salir", decía sobre la situación en la que se ven envueltos muchos inmigrantes. "Les ha costado tanto llegar aquí que por muy mal que les vaya no van a volver a su país", relataba sobre las dificultades a las que se enfrentan.

Un ejemplo de estas personas es Roland Fosso, que emprendió un viaje hace doce años para llegar a España y fueron doce países los que tuvo que cruzar: "Hay un momento en el que tú no decides, decide el viento y la aventura", explicaba. Su largo viaje le sirvió para aprender: "Me siento orgulloso de haber aprendido sin darme cuenta", narraba."Este viaje ha sido el mejor profesor que podía tener", añadía.



Cruzó varias fronteras sin documento de identidad por la noche, trató de saltar la valla de Melilla hasta cinco veces hasta que lo consiguió y finalmente logró licenciarse en Turismo, porque contaba con la facilidad de saber ocho idiomas. "Tuve la suerte de que no me rompieron todos los huesos de mi cuerpo, si no hubiese sido una víctima más". "Recibí palizas de la Guardia Civil y de la policía marroquí" porque además "ellos no dan tregua", añadía.

El autor hacía hincapié en la situación a la que se enfrentan los refugiados en el Mediterráneo "Esas personas que mueren son personas con derecho a solicitar asilo en países europeos no deberían estar cruzando el Mediterráneo", explicaba.

Pajares explicaba que a través de la novela puede hacer llegar esta realidad más fácilmente a la gente, a diferencia de lo mostrado en los medios de comunicación, porque con la novela "conviven con los personajes" y es más sencillo crear conciencia.

Comentarios