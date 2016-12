"Abrí la primera tienda erótica de Pamplona y 20 años después Internet ha arrasado con las ventas"

Fernando consiguió abrir en Pamplona una tienda erótica, la primera de la ciudad. El 24 de agosto de 1994 abrió la tienda erótica Sex Haizegoa. "Para dar respuesta a la demanda de información sexual que me pedía la clientela, me formé como sexólogo en la UNED", nos cuenta Fernando. Han organizado concursos de pintura, de relatos eróticos, y hasta el primer trivial de sexualidad en castellano, el Sexoguay. "Pero los últimos años estamos viviendo el hundimiento de ventas debido al boom de internet. Hemos ido cayendo en ventas año tras año y no sé si vamos a acabar 2017", nos cuenta. "Me encuentro acabando la última etapa de mi vida laboral, con 54 años, y a ver dónde tiro. Estoy aceptando que esto se acaba", finaliza.

