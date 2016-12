¿Ande andarán los Cómicos?

El viernes, el presidente del Gobierno hizo su valoración. Hoy la hacen Llum Barrera, Quique Peinado, Antonio Castelo y Pedro Aznar. Seguramente el resultado no sea el mismo pero eso no es lo importante. Lo importante es saber cómo se están viviendo las primeras Navidades sin ellas, y por eso Castelo y Aznar se han desplazado a Valencia, para contárnoslo de primera mano.

Mr. Wonderfuck

Entre los propósitos para el nuevo año hemos que ni la tertulia ni el 2017 sean una 'wonderfuck'. Para dilucidar cómo hacerlo hemos invitado a Pedro Ample, director creativo publicitario y creador de Mr. Wonderfuck y autor del libro Mr Wondrfuck, no molas tanto como crees. Una recopilación de viñetas y propósitos más realistas que buenos. Un ejemplo es el de la foto de la derecha.

Basado en la única página de Facebook sin fotos de bebés o vídeos de gente tropezándose con cosas...

Una Nochevieja no es auténtica noche vieja sin sus programas especiales. Los cómicos han querido fijarse en el que protagoniza uno de los suyos: José Mota. El humorista y actor ha preparado un programa (And The Andarán) en el que se mete en la piel de todos los personajes protagonistas de un remake de Perdidos, en el que los supervivientes de un accidente aereo son los cuatro líderes políticos... ¿Con cuál de ellos preferirían compartir una isla desierta?

Mota nos habla de su programa, de su experiencia como actor dramático, de la película de Pablo Berger en la que ha participado y que se estrenará en 2017.

